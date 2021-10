Overbewoning, adresfraude en overlast: verhuurderspas moet misstanden in Roosendaal voorkomen

Rondlei­ding langs parels en pukkels in de stad: ‘In Roosendaal moet je naar boven kijken’

5 oktober ROOSENDAAL - Stadsoevers, de Dr. Brabersstraat, het stationsgebied en Groot Mariadal: het is maar een greep uit alle ingrijpende veranderingen die Roosendaal de komende jaren te wachten staan. De uitdaging is om al die nieuwe ontwikkelingen goed aan te sluiten op elkaar én op wat er al is. ,,We moeten ons nu al voorstellen hoe we willen dat Roosendaal er over 75 jaar uitziet.”