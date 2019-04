Overbelast Wmo-loket in Rucphen krijgt hulp

Het college wil daar eenmalig 90.000 euro uit de reserves van het sociaal domein (zorgsector) voor gebruiken. ,,We zijn niet alleen wettelijk verplicht dat het goed loopt, burgers moeten dat ook merken’’, licht wethouder Suzanne Breedveld toe.

,,Het rijk heeft dit allemaal over de schutting gegooid, maar het is onze zaak om het goed te regelen ’’, vindt zij. Rucphen had nog zo’n 160 zaken uit het oude jaar liggen, die om afhandeling vroegen. Herbeoordelingen van mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) die om huishoudelijke ondersteuning vragen. Net voor de jaarwisseling ontstond een wachtlijst met nog eens honderd nieuwe aanvragen. Een situatie die volgens de wethouder om ingrijpen vraagt.

Breed terrein

Met het inhuren van een tijdelijke kracht bestaat het team uit vijf mensen (4,5 fte). Vaak zijn twee daarvan alleen al druk met de dagelijkse telefoontjes. Het team kampt met bezettingswisselingen (verloop, ziekte). Het handelt -in overleg met zorgverleners- alle vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning af. ,,Dat is een heel breed terrein, waaronder ook Jeugdzorg valt’’, aldus de wethouder.

De zorgvraag neemt toe en daarmee de werklast van de consulenten. ,,Per 1 januari 2019 steeg het aantal Wmo-aanvragen in Rucphen doordat de inkomensafhankelijke bijdrage op last van het rijk is vervangen door een vast bedrag van 17, 50 euro per maand.’’ Voor iedereen gelijk dus. Dat kan volgens de wethouder goedkoper uitvallen, wat drempelverlagend voor de aanvraag werkt.

Beroep op zorg

Gaat het om huishoudelijke hulp, dan krijgt in deze gemeente al 2,9 procent van de bevolking ondersteuning, terwijl gemiddelde landelijk en in de provincie net rond de twee ligt. Tal van onderzoeken typeren bovendien Rucphen als een gemeente waarin het beroep op de zorg toch al groter is dan elders. Van vergrijzing en jeugdhulp tot en met het nieuws van het CBS (vorig jaar augustus) dat nergens in het land meer pijnstillers worden geslikt.

Quote Mooie is dat in kernen als Willebrord familie elkaar bijstaat Suzanne Breedveld, wethouder