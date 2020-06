Overal stijgt het aantal WW-uitkeringen, behalve in Halderberge en Tholen

Groot drugslab aangetrof­fen in afgebrande loods in Wouwse Plantage

14:03 WOUWSE PLANTAGE - In de loods aan de Mariabaan in Wouwse Plantage, die dinsdag op woensdag uitbrandde, is een groot drugslab aangetroffen. Het is nog niet bekend welke soort drugs in de loods werden geproduceerd en of het drugslab de oorzaak is geweest van de brand. De restanten worden onderzocht en opgeruimd.