Overal hondenpoep in Kruisland: ‘Je moet zigzaggend door het dorp’

Happy Street bij Thomashuis maakt vrolijk, maar niet per se verkeers­vei­li­ger

22 januari OUDENBOSCH - Met veel feestvertoon nam wethouder Jan Mollen twee jaar geleden de eerste Happy Street in Oudenbosch in gebruik. De tijdelijke doorgang tussen het Thomashuis en de Mariabouw van Oudenbosch was een geliefde sluiproute geworden. Ondanks alle goede bedoelingen is het nog steeds niet verkeersveilig.