Over energietransitie praten tijdens het brood bakken

De energietransitie is de overschakeling van organische brandstof naar duurzaam opgewekte brandstof. Wethouder Klaar Koenraad: ,,De energietransitie is een complex onderwerp, waarbij de mening van de inwoners erg belangrijk is. Met de bakkerij willen we op een laagdrempelige manier de inwoners opzoeken en dit gesprek aangaan.”

Pizza's

In deze oven kunnen bezoekers broodjes, taarten en pizza’s bakken. Tijdens het kneden, rollen en bakken is er tijd om met de medewerkers van De Eenvoud te praten over de energietransitie in de stad en in de regio. Vrijdag staat de bakkerij in Langdonk, zaterdag in Nispen, maandag op de weekmarkt in Roosendaal, dinsdag in de Rembrandt Galerij en donderdag in Tolbergcentrum. Steeds van 11.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 5 oktober is de bakkerij te vinden in Wouw op festivalo Vier de Wind van 14.00 tot 16.30 uur.