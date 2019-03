Over dit onderwerp raken we nooit uitgepraat en dat is maar goed ook

En terecht. Het weer is 365 dagen per jaar een prima gespreksonderwerp, althans, in Nederland dan. Op elke dag van het jaar kun je een gesprek beginnen met de woorden: ‘Wat een weer, hè’. We zijn elke dag weer verbaasd over wat de weergoden ons nú weer brengen.



In september zei een vriendin: ,,opeens is het gewoon kóúd. In septémber.” Alsof het een belediging is voor de maand die, zoals elk jaar, de overgang naar de herfst maakt. En vorige maand hadden we een warmterecord te pakken: een zonnige 18 graden op 27 februari. Nou já zeg! Konden we gewoon bruin worden op het terras!