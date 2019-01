Oudervereniging Klinkert wacht politieonderzoek naar fraude af

Aangifte

Bij een tussentijdse kascontrole kort voor kerst kwam aan het licht dat de kas van de vereniging nagenoeg leeg is. De overgebleven acht bestuursleden lieten in het midden hoeveel geld er verdwenen is. Binnen de vereniging was in maart vorig jaar de voorzitster ook aangewezen als penningmeester. Zij beschikte als enige over het bankpasje om geldopnames mee te doen. ,,We hebben aangifte gedaan. Het is aan de politie om uit te zoeken wie hier schuldig aan is‘’, aldus René van Berlo, die blij was met alle steunbetuigingen van de kant van de ouders.