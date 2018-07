Ouderen in Roosendaal zoeken verkoeling in voetenbadje mét ijsje

ROOSENDAAL - Terwijl de één dagen heerlijk ligt te bakken in de brandende zon, blijft de ander angstvallig binnen en probeert de warmte buiten te houden. De aanhoudende hitte houdt de gemoederen al weken flink bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft maandag het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Hoe houden zorginstellingen in de regio het hoofd koel?

Drinken

Bij zorginstelling Groenhuijsen gaat bij een aanhoudende temperatuur van 25 graden het hitteprotocol in werking. Meerdere maatregelen worden dan getroffen. De meest voor de hand liggende maar tegelijk ook heel belangrijke maatregel is het stimuleren van extra drinken. ,,Dat doen we vaak op momenten dat er al contact is met de bewoners. Dus bij het tanden poetsen of het wassen", vertelt Mariëlle Franken van Groenhuijsen. ,,Maar bewoners krijgen ook de kans om in het restaurant extra vocht in te nemen. Dat kan ook door het eten van een ijsje of fruit."

Thuiszorg

Zonwering gaat naar beneden en waar mogelijk wordt extra geventileerd om de gebouwen koel te houden. Klanten in de thuiszorg worden ook geïnformeerd wat ze kunnen doen om koel te blijven. ,,En we nemen contact op met de mantelzorgers om hen bewust te maken van de risico's."

Vooral ouderen moeten bij extreem warm weer oppassen. Hitte kan bedreigend zijn voor hun gezondheid. Ouderen vormen de grootste risicogroep, omdat hun temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd is. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en jonge kinderen lopen risico.

Medewerkers van Groenhuijsen krijgen ook extra mogelijkheden om pauze te nemen, te drinken en extra's uit te delen. ,, Ook laten we sommige handelingen pas uitvoeren wanneer de temperaturen gedurende de dag op z’n laagst zijn, dus heel vroeg in de ochtend, of laat op de avond."

Vertier

Naast maatregelen uit het protocol is er ook ruimte voor vertier, want hitte is niet alleen maar kommer en kwel. Zo genoten bewoners van het woonzorgcentrum Champetter in Roosendaal gisteren van een koel voetenbadje. Ook kregen ze een verkoelend ijsje.

Bij woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen heeft zorginstelling Surplus zelfs een strand aangelegd: Playa Brandend Zand. ,,Bewoners hadden de wens om naar het strand te gaan. Een keer per jaar gaan we naar Renesse, maar nu kunnen ze naar hun privé strand", zegt Edrianne Zoon van Surplus.

