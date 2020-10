Oudenbosschenaren willen betrokken worden bij religieus erfgoedplannen

Er moet weer leven komen in deze ‘saaie’ Roosendaal­se straat

6 oktober ROOSENDAAL - Het is een van de saaiste straten in het winkelhart van Roosendaal. Op de fraaie winkel van Van Oorschot Mode en het kantoor van Social Klus na, is er vrijwel niks te beleven in de Dr. Brabersstraat in Roosendaal. De meeste winkels verkopen leegstand.