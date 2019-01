Oudenbossche wereldkampioenen in linedancen

José Miguel Belloque Vane won voor de derde keer in de hoogste divisie Megastar de danstitel. Zijn plaatsgenote Cyara Hermsen ging er met de wereldtitel classics Intermediate vandoor. De winnaars betrokken coach Roy Verdonk van de Dutch Dance Academy nadrukkelijk bij hun titels. De Oudenbossche danstrainer was zelf in 1997 de eerste wereldkampioen uit Europa. Sinds hij als coach werkt, reizen dansers uit de hele wereld regelamtig af naar Oudenbosch op bij thuisbasis Dutch Dance Academy te trainen. Bovendien is Halderberge in oktober voor het tweede jaar gastheer van het NK, dat opnieuw in hotel De Reiskoffer in Bosschenhoof wordt gehouden.