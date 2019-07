Oudenbossche tennisclub OTC wil in augustus beginnen met nieuw paviljoen

OTC-voorzitter Mario Stolker hoopt dat de grondoverdracht bij de notaris nu snel geregeld wordt, evenals de financiering. Dat zijn de twee punten die nu nog voor vertraging kunnen zorgen. ,,We hebben het financiële dekkingsplan bij de gemeente ingediend en wachten nu op goedkeuring van dat plan”, zegt Stolker.

De eerste plannen om het 40 jaar oude clubhuis te vervangen, dateren van 2016, maar leden van de tennisclub keurden het eerste bouwplan af. Begin dit jaar diende de club een nieuw bouwplan in bij de gemeente, in juni gevolgd door de financiële onderbouwing.

Gemeente Halderberge legt twee ton op tafel voor OTC

De gemeente Halderberge heeft in 2018 205.000 euro uitgetrokken voor de bouw van de nieuwe accommodatie, meer in het bijzonder de kleedlokalen. Hoeveel de bouw van het nieuwe clubhuis totaal kost, weet de voorzitter niet.

,,Nee, dat regelt onze penningmeester. Maar we hebben in ieder geval een financieel plan ingediend dat dekkend is. We zetten onze reserves in en kunnen goedkoop lenen van de gemeente. Onderdeel is ook zelfwerkzaamheid. Wat we met vrijwilligers zelf kunnen doen, doen we ook zelf.”

OTC krijgt grond voor symbolisch bedrag van de gemeente

Ook de overdracht van de grond voor het nieuwe paviljoen plus een extra strook grond is notarieel nog niet afgewikkeld. De overdracht van de grond is nodig omdat OTC anders niet als opdrachtgever voor de bouw kan optreden. Volgens de gemeente is aan een notaris gevraagd een conceptakte voor de transactie op te stellen.

,,Dit traject loopt langer dan normaal en dat komt omdat het aanleveren van de juiste gegevens meer tijd heeft gevergd", laat het college van B en W weten aan de VVD-fractie, die vragen heeft gesteld over de nieuwbouw bij OTC.

Quote Voor de aanleg van padelbanen heeft de gemeente Halderber­ge op dit moment geen geld Jobke Vonk, burgemeester Halderberge

Om tegelijkertijd ook padelbanen te ontwikkelen, een nieuwe tak van racketsport die populair is bij tennissers, ziet de gemeente niet zitten. ,,De club wilde aanvankelijk twee tennisbanen ombouwen tot padelbanen, maar daarvoor heeft de gemeente op dit moment geen geld", zegt het college. ,,We noteren in ieder geval de wens van de vereniging.”

Quote Als we augustus niet halen, wordt het september, dat is ook niet zo erg. Het komt wel goed Mario Stolker, Voorzitter OTC '34

Voorzitter Mario Stolker heeft er alle vertrouwen in dat de bouw van de nieuwe accommodatie snel kan beginnen. ,,Het staat nog niet zwart op wit, maar het komt wel goed. En als we augustus niet halen, wordt het september, dat is ook niet zo erg. We zijn bezig met het aanvragen van offertes. Tijdens de verbouwing gaan we in ieder geval niet dicht.”

Definitief groen licht ‘zo snel als mogelijk’

Volgens de gemeentewoordvoerster neemt de gemeente ‘zo snel als mogelijk’ een definitief besluit over de financiële onderbouwing die OTC heeft ingeleverd.