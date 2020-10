Oudenbossche straten richting Standdaarbuiten gaan er op vooruit

Commer­ciële teststraat Roosendaal: ‘Wij zitten de GGD niet in de weg’

15 oktober ROOSENDAAL - Geen lange rijen auto's of verkeersregelaars. Het is woensdagochtend rustig bij de commerciële coronateststraat van Meditel op het terrein van Heeren Groep aan de Gastelseweg. Maar daar kan ieder moment verandering in komen.