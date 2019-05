Oudenbossche serie-inbrekers vrijgesproken door mager onderzoek

Toen de politie bij twee bekende en veroordeelde inbrekers een tas aantrof met sieraden uit die vier woningen, werden de broers meteen als verdachte aangemerkt. Maar het onderzoek erna was te mager. Zo mager dat er geen overtuigend bewijs is om ze ook daadwerkelijk te veroordelen.

Mysterieuze tas

De politie wilde de broers oppakken, omdat ze nog een gevangenisstraf moesten uitzitten. Toen de politie ze vond hij hun moeder in Roosendaal, werd op zolder een tas aangetroffen, de zolder waar de broers al enige tijd onderdoken voor de politie. Er is echter niet uitgezocht van wie die tas was. Door dna-onderzoek bijvoorbeeld. Bovendien was de inhoud van de tas niet duidelijk te zien. Volgens de rechtbank is het daardoor mogelijk dat de broers helemaal niet op de hoogte waren van de inhoud van de tas.