Oudenbossche rockgod Ayreon ein-de-lijk weer op het podium: 'Doodeng'

TILBURG – Voor duizenden muziekliefhebbers uit meer dan vijftig landen ging dit weekend een wens in vervulling. Eindelijk, na 22 jaar (!) wachten, was het zover: een concert van Ayreon, live in Tilburg. En Ayreon zelf? Die stond met knikkende knieën op het podium. ,,Er is maar één ding wat ik enger vind dan optreden. En dat is… hier met jullie praten”, aldus de briljante, maar zeer verlegen kluizenaar.

Het grootse rockoperaproject, onder leiding van Arjen Lucassen uit Oudenbosch, streek dit weekend maar liefst drie keer neer in Tilburg. En natuurlijk raakten alle shows in 013 binnen mum van tijd uitverkocht.

Heinde en verre

Van Australië, Japan tot de Verenigde Staten en Mexico: fans kwamen van heinde en verre ondergedompeld te worden in Ayreons fantasiewereld. Sommigen verlieten na afloop huilend van blijdschap de 013, om vervolgens het feestje voort te zetten in een van de vele kroegen op de Heuvel.

Voor de massa is Ayreon een onbekende, maar in de scene van de progressieve rock is de Brabander een legende, een genie, een held. Of zoals sommige critici beweren: ‘de Mozart van onze tijd’.

Volledig scherm Ayreon Universe werd één groot spektakel © Sebastiaan Quekel/BD

Onnavolgbaar

Zijn muziek is even origineel als gestoord. Onnavolgbaar, en voor een leek lastig uit te leggen. Toch proberen we het even: het is een mix van vlijmscherpe metal, lieflijke folk, dromerige blues en overdreven gospel. Gespeeld en ingezongen door tientallen topartiesten van over de hele wereld, waarvan een groot deel zelfs dit weekend aanwezig is in Tilburg.

En juist dat maakt een optreden van Ayreon nou zo bijzonder: dat al die grote namen op één podium te bewonderen zijn. Dat al die gestoorde sciencefiction verhalen op de albums op één podium tot leven komen. Vooraf waren de verwachtingen dan ook hooggespannen, maar na twee-en-een-half uur kunnen de fans maar één ding concluderen: ze zijn volledig waargemaakt.

Volledig scherm Ayreon Universe werd één groot spektakel © Sebastiaan Quekel/BD

Kluizenaarshol

Het mooiste bewaart Ayreon voor het laatst. Tegen het einde van de reguliere set beklimt Lucassen, onder een oorverdovend gejoel, zelf het podium. En dat is bijzonder, aangezien de langharige Brabander er geen geheim van maakt optreden ontzettend eng te vinden. Het liefst sluit hij zich de hele dag op in zijn kluizenaarshol in Oudenbosch, om zich volledig af te zonderen van de wereld.

,,Jullie weten dat ik dit niet graag doe, maar er is één ding waar ik nog banger van word. En dat is…. jullie te woord te staan. It scares the shit out of me!”, stamelt Lucassen verlegen. ,,Maar het is echt ongelofelijk om hier te staan. Drie uitverkochte concerten, jullie zijn echt geweldig!”

Vanavond is het derde en voorlopig laatste concert van Ayreon in 013. Maar Lucassen liet tijdens de eerste twee shows al doorschemeren: ,,Dit is de eerste keer dat we dit doen, maar wat mij betreft komt hier zeker een vervolg op!” En de fans? Die keerden met tranen in de ogen, sommigen huilend van blijdschap, huiswaarts.

Volledig scherm Arjen Lucassen (Ayreon) eerder deze week in 013. © Rene Van Peer