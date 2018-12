Oudenbossche pizzabakker Michel stopt noodgedwongen in Klein-Rome

Het is zijn gezondheid die hem in de steek laat. Bij een potje voetbal in 1994 raakte een tegenstander hem vol op de enkel. De blessure sleepte zich jarenlang voort . ,,In 2009 stelden de doktoren me voor de keus: of het kraakbeen vast laten zetten of een nieuwe enkel. Ik koos voor het laatste. De operatie ging goed, maar later kwam de pijn in alle hevigheid terug.‘’ Zes voetoperaties verder werpt Michel de handdoek in de ring. ,,Ik kan amper gaan, maar als zelfstandige moet je door. Vrolijk blijven, gastvrij zijn. Toen mijn broer deze zomer ook nog eens aan hartfalen overleed, was dat de druppel. Ik wil niet bij de oven dood neervallen.‘’