Oudenbossche Havenfeesten moeten weer om de haven draaien

OUDENBOSCH - De weergoden hebben het niet zo op de Havenfeesten in Oudenbosch. Voor het derde jaar op rij treft de braderie in het dorpscentrum precies de minste dag in een mooie week. Ondanks de frisse buien was het wel gezellig druk.

Bezoekers genoten behalve van de koopjes in de kraampjes ook van attracties op de kade, kinderen konden naar de klungelige Clown Cees. Bijzondere blikvanger was bovendien de Nautilus one-man-band, een muzikale steampunkduikboot waarmee Arthur van Poppel de grauwe luchten vrolijk tegenwicht bood.

,,Met het weer moet je geluk hebben, en dat hebben we al een paar jaar niet", zegt Joep de Wildt van de Oudenbossche Ondernemers Vereniging, die de feesten samen met evenementenbureau Koolen & Koolen organiseert. Maar klagen doet hij ook niet, want Oudenbosch blijkt daags na Koningsdag nog niet braderiemoe. ,,Het valt me nog alles mee. Ik heb de hele dag al een continue stroom aan klanten.” Hij kijkt om zich heen in zijn kledingzaak aan de Professor van Ginnekenstraat. ,,Mensen vluchten bij regen natuurlijk ook de winkels in. Voor de kraampjes is dit wel heel vervelend.”

Die kraampjes staan overigens volgend jaar wellicht op een andere plek. Nu staat het gros op de Markt, tot aan het Jezuïetenplein. De route naar de haven via de Fenkelstraat en de Professor van Ginnekenstraat is een stuk dunner bezet; die laatste straat is te smal voor kraampjes aan weerszijden, omdat de brandweer er dan niet meer langs zou kunnen in geval van nood. In de huidige opstelling is de grootste gezelligheid daarom op de Markt te vinden, en is de haven niet bepaald hoofdrolspeler op zijn eigen feest.

Dat moet anders, vindt de organisatie. ,,We willen volgend jaar de feesten weer echt rond de haven gaan centreren", zegt De Wildt. ,,De kraampjes zouden tot voorbij de Rabobank kunnen staan. En je kunt daar ook mooie attracties in en rond het water bedenken. Zoals demonstraties met flyboards, zo'n ding waarbij je door waterstralen omhoog wordt gestuwd en allerlei stunts kunt uithalen. Dat lijkt me wel wat", fantaseert hij hardop. ,,En als het weer dan een keertje meezit, kun je daar lekker op een terrasje zitten.”

