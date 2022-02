Oudenbossche basisschool De Klinkert betrekt extra klaslokalen in de Vossenberg

OUDENBOSCH - Leerlingen van basisschool De Klinkert in Oudenbosch krijgen binnenkort les op De Vossenberg. De school groeit uit haar jasje en in broodnodige uitbreiding is pas begin 2024 voorzien.

Al een aantal jaren maakt de school in de Oudenbossche wijk Velletri gebruik van noodunits. In amper tien jaar tijd is de populaire school gegroeid van 160 leerlingen naar 285 leerlingen. Directeur Ron Kruis schetst hoe nijpend het vaak is. ,,De aula en de koffieruimte voor de leraren zijn in gebruik genomen als leslokalen. De uitbreidingsplannen zitten nog in tekentafelfase; moeten nog worden aanbesteed. Langer wachten kan feitelijk niet.’’

Quote Grappig, want ik heb hier zelf op de Pedagogi­sche Academie gezeten Ron Kruis, Directeur bassischool De Klinkert

Kruis had op eerdere actie vanuit de gemeente gerekend, maar college en raad besloten tot het invoeren van een Integraal Huisvestingsplan, waarin leerlingenprognoses en bouwwensen van alle basisscholen in Halderberge worden meegenomen. ,,De Klinkert is weliswaar prioriteit één, maar het duurt toch allemaal langer dan verwacht.’’

Alle reden voor de schooldirecteur om samen met schoolbestuur Borgesiusstichting rond te kijken naar extra klaslokalen. Die heeft hij gevonden in de Vossenberg, waar komend weekend carnaval gevierd wordt en ook de KBO Oudenbosch onderdak vond. Kruis: ,,Grappig, want ik heb hier zelf op de Pedagogische Academie gezeten. Toen we onlangs de vroegere school bekeken ontdekte ik pas hoeveel lokalen er zijn.’’

Ouders

De PA verhuisde in de jaren tachtig naar Breda. Daarna is het gebouw gebruikt voor onder meer filmtheater Fanfare, Vluchtelingenwerk en de KBO. De groepen 7 en 8 - ongeveer 70 leerlingen - gaan de verhuizing aan. Ouders van de leerlingen zijn donderdag per brief door de directeur geïnformeerd. Tijdens de carnavalsvakantie worden de lokalen ‘bedrijfsklaar’ gemaakt.

De tijdelijke huisvesting is van 1 maart 2022 tot 1 november 2023. De huivestingskosten van 67.000 euro komen op rekening van de gemeente. Dat bedrag wordt gedekt uit de reserve onderhuisvesting.