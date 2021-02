Oudenboschenaar beticht van ontucht met 11-jarig meisje: ‘‘Opa’ ging verder dan strelen onderbuik’

Daling corona-patiënten in Amphia zet door, maar in Bravis ziekenhuis blijft druk onvermin­derd hoog

12 februari ROOSENDAAL/BREDA - Terwijl de daling van het aantal corona-patiënten in Amphia Ziekenhuis doorzet, blijft de druk in Bravis onverminderd hoog. De recente forse corona-uitbraak is voor Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) aanleiding om bij opname preventief te gaan screenen op Covid-19.