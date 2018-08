Oudenbosch viert het laatste vrije weekeinde

750 jaar Roosendaal maakt zich op voor zijn verjaar­dags­feest

11:47 ROOSENDAAL - De feestweek rond het 750-jarig bestaan van de stad Roosendaal is in september. Het grootste succes is echter al bereikt: al die honderden Roosendalers die samen de handen uit de mouwen steken om er een geweldig volksfeest van te maken.