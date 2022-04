Oudenbosch verandert in één groot winkelcentrum tijdens garagesale

OUDENBOSCH - Even leek er zondag één groot winkelgebied te zijn in Oudenbosch. Eigenaren van ‘eendagswinkeltjes’ toonden hun overtollige tweedehands spulletjes. De groots uitgevallen garagesale bracht veel volk in de straten dat allerlei spulletjes voor een prikkie kon kopen.

Onder parasols en partytenten. In garages en schuurtjes. Gewoon op de oprit of in de tuin. Oudenbosch ging los. Aan de Veilingweg 12 zitten de families Coppens en Schouw, waar al vroeg in de ochtend een maxi-cosi van de hand ging. ,,We zijn uit de kleine kinderen en je kunt wel zien wat dat voor koopwaar oplevert.”

Volle kist voor 2,50 euro

Op Molenstraat 1 toont de familie Bostelaar bakspullen, schilderijen, kleding en nog veel meer. ,,We vinden het stikleutig om te doen. Ook is het lekker in ‘t zonnetje.” Het gezin De Waal heeft aan de Spoorlaan 8 goed gescoord. Want de veilingkist voorop de fiets zit helemaal vol voor amper 2,50 euro. De deelnemers geven aan dat veel bezoekers het sowieso fijn vinden dat er op zondag eens iets te beleven valt in het dorp.

Veel aanmeldingen

Bij Ingrid en Christel op het adres Zeggeveen 6 loopt het ook goed. Ze doen voor de eerste keer mee. Zoals bij haast iedereen, is met kleurrijke ballonnen en aanwijsborden in de wijk aangegeven waar ze zitten. Het lijkt of het hele dorp onderdeel is van het ‘sale-gebied’ is tussen tien en vier.

Daphne de Klerk-Groenewald en Ilona Buckens vormen het sturend duo achter deze groot uitgevallen garagesale. ,,In november hadden we 55 deelnemers. Nu hadden we gehoopt op 75, maar zijn het er 108 geworden. Je merkt dat mensen na de coronaperiode dit weer omarmen. De insteek is dat je van je rommel af wil en mensen weer sociaal bezig willen zijn. Bovendien zitten er tussen al die tweedehands spullen best aardige dingen én doe je aan recycling. Men houdt er ook nog eens iets aan over. Dat is toch mooi!”

