Oudenbosch nu ook aan 'lekkere worst'

Horeca volgt in 't Warenhuys, maar wanneer?

17:04 ROOSENDAAL - Dat in het voormalige V&D-pand aan de Nieuwe Markt in Roosendaal nog geen horeca is geopend, is het gevolg van een strenge eis van de gemeente om een uitgebreide vergunningaanvraag te ontvangen van 't Warenhuys.