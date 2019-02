Oudenbosch herrijst met vakmetaalschool als onderwijsstadje

OUDENBOSCH - Met de komst van de metaalvakschool vijzelt Oudenbosch de reputatie als onderwijsstadje weer op. Per 1 januari 2020 moet de nieuwe techniekopleiding gestalte krijgen. De naar verwachting veertig leerlingen nemen hun intrek in het pand van de voormalige woningbouwstichting aan de Bosschendijk 219.

Het kennis- en leercentrum is een gezamenlijk initiatief van het Markland College Oudenbosch en de Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant (SVM). De vakschool leent zich voor leerlingen van vmbo tot en met niveau 4 mbo beroepsbegeleidende leerweg.

Open armen

In het opleidingstraject haken ook het ROC West-Brabant en de gezamenlijke werkgevers uit Zeeland en West-Brabant aan. Bovendien stond de gemeente Halderberge met open armen klaar om de metaalopleiding binnen te halen en wordt de school gerealiseerd met subsidiegeleden van de Economische Koepel Halderberge.

Maandag waren vertegenwoordigers van de zes genoemde partijen in het thans leegstaande kantorencomplex bijeen voor de aftrap van de voor Oudenbosch nieuwe vakschool.

SVM-projectleider Arjan van Wijngaarden noemde het een stoer plan, maar ook nodig om het gat met de snelle ontwikkelingen in de techniek te kunnen dichten. ,,Dat we het dan ook nog eens met álle partijen voor elkaar krijgen op deze bijzondere locatie, is werkelijk bijzonder.‘’

Dat kon Michiel Maas, directeur Markland College, beamen. Zij school biedt al het brede palet van vmbo tot en met vwo, maar daarmee houdt de zoektocht naar regionale samenwerking niet op. ,,Het is daarmee dat we met de Vakopleidingen Metaal in contact kwamen. Hoe mooi is het dan dat onder leerlingen straks binnen de gemeentegrenzen door kunnen stromen naar dit beroepsonderwijs.‘’ Maas gaat inzetten op een optimale uitwisseling. ,,Hoe eerder onze leerlingen het praktijkonderwijs kunnen zien, hoe beter ze hun keuze voor een verdere loopbaan in bijvoorbeeld de techniek kunnen maken.‘’

ROC-man Paul van Hegelsom kijkt uit naar intensievere samenwerking met het Markland College met de Vakmetaalschool als bruggetje. En SVM-directeur Kees Timmermans gaf alvast aan alles op alles te zetten om de nieuwbouw van het 800 vierkante meter groot praktijklokaal voor nieuwjaar te realiseren. Dat gebouw komt op de parkeerplaats achter het voormalige kantoor van de woningstichting. ,,Maar ook de bestaande kantoorruimtes gaan we uiteraard benutten.‘’ Hij verwacht bij aanvang zo'n 35 tot veertig leerlingen aan te trekken. Gestreefd wordt naar vijftig.’