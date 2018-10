Oudenbosch heeft een Happy Street, waar iedereen vrolijk van wordt

OUDENBOSCH - Blije gezichten maandag bij de ingebruikname van de eerste Happy Street in de gemeente Halderberge. De doorgang tussen het Thomashuis en de Mariabouw van Oudenbosch lijkt misschien een rustig, smal weggetje. Toch is het een sluiproute van steeds meer verkeer geworden.

Voor de bewoners van het Thomashuis is de situatie soms gevaarlijk. Trottoirs zijn er niet en vanwege het naastgelegen parkeerterrein is het zicht op de doorgaande route niet duidelijk. Sinds ook de Mariaschool verhuisde naar de Schakel komen er op de spitsuren nog meer auto's voorbij. Ook vrachtverkeer moet ter bevoorrading geregelde langs de smalle straatjes van het religieus centrum Oudenbosch genoemd wordt.

Zorgondernemer Ad Huijsmans van het Thomashuis trok bij de gemeente aan de bel. Op zoek naar de gulden middenweg tussen een prettige leefomgeving en een blijvende verkeersverbinding tussen centrum en achterliggende wijken kwam het idee van Happy Streets naar voren.

Groene fietsstroken

Het idee is afkomstig uit Rotterdam, waar een groep stadsbewoners onder die naam evenementen op touw zette bedoeld om omwonenden na te laten denken over de mobiliteit en ontmoetingsplekken. Gisteren werd het Rotterdamse idee gelanceerd in Oudenbosch. Wethouder Jan Mollen en Ad Huiijmans namen de speels ingerichte straat Achter 't Postkantoor (zo heet de straat, red.) in gebruik. Er staan vier verplaatsbare bloembakken, groen geverfde fietsstroken en verkeersborden waarop Happy Street wordt uitgelegd. Het onderschrift luidt: vandaag laten we de straat van morgen al zien. De gemeente plaatste de bloembakken, voor het onderhoud zorgt de Thomas-familie. Samen met zijn Roparun-team heeft Ad ook de fietspaden groen geverfd.

Nooit blindelings

Mollen gelooft wel in de formule. ,,Drempels, wegversmallingen en andere obstakels leiden eerder tot ergernis dan begrip. In de filosofie van Happy Streets maak je de straat vrolijk voor zowel omwonenden als automobilisten. En je let vanzelf op, want de bloembakken kunnen na verloop van tijd verplaatst worden. De flexibiliteit in de verkeerselementen is de kracht van Happy Streets, je kunt nooit blindelings in de hoogste snelheid.‘’