Oudenbosch groeit straks ook in noordelijke richting

In het gebied ten oosten van de Havendijk tussen Timberwolfstraat en openbare begraafplaats is door leegstand van een aantal bedrijfspanden een rommelig beeld ontstaan. ,,Daarom is een nieuwe gebiedsvisie geschreven om te komen tot een duurzaam samenhangend gebied met een balans tussen bestaande bedrijven, nieuwe woningen en groen”, legt wethouder Jan Mollen uit.



,,Ook de inrichting van de begraafplaats houden we tegen het licht. Het kerkhof zal niet in omvang afnemen, maar wel een andere toegang vanaf de Havendijk krijgen.’’