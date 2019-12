Oudenbosch’ gezin van slechte woonunit moet de 10.000 euro boete nu betalen

Veertien paarden uit ernstig vervuilde schuur bevrijd, dieren tot hun knieën in eigen uitwerpse­len

12:17 Veertien paarden zijn donderdag 28 november door de Dierenbescherming uit een zwaar vervallen schuur gehaald bij een dorp in West-Brabant. De paarden stonden op sommige plekken tot hun knieën in hun eigen uitwerpselen. Het is niet bekend om welk dorp het gaat.