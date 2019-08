Oudenbosch’ gezin moet illegale woonruimte uit en 10.000 euro boete betalen

OUDENBOSCH - Tijdelijke woonruimte gedurende bijvoorbeeld nieuwbouw op hetzelfde perceel is toegestaan, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Een gezin in de Acer Flamingolaan in Oudenbosch bleef daarover op alle fronten in gebreke. Het gevolg was dat afgelopen maandagmorgen de woonunit is verwijderd.

Daarnaast draait het huishouden op voor de opgelegde dwangsom van 10.000 euro. Loco-burgemeester Jan Mollen legde donderdag uit dat het college geen andere keuze had. ,,De noodvoorziening stond er in strijd met het bestemmingsplan. Er was geen omgevingsvergunning aangevraagd. Handhaving heeft bovendien gezien dat niet aan de veiligheidseisen zoals ventilatie en brandveiligheid werd voldaan. Legalisering was niet aan de orde.‘’

Volgens wethouder Mollen heeft burgemeester Jobke Vonk-Vedder het gezin ruimschoots de kans geboden de zaakjes op orde te brengen. ,,Een woonverblijf ontruimen doen we niet zonder slag of stoot. Er is veel over en weer over gecommuniceerd. De aanzegging is van begin juli. Toen kregen de mensen twee weken de gelegenheid de woonruimte te verwijderen. We zijn een maand verder en het is niet gebeurd. Ingrijpen was onvermijdelijk ook voor de veiligheid van de mensen zelf.‘’