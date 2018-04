Oudenbosch: Geen ballonnen maar bellen

OUDENBOSCH - Volgens sommige mensen zijn ballonnen slecht voor het milieu. Dat ze omhoog gaan is wel leuk, maar ze komen ook een keer terug op aarde. En blijven dan jarenlang in het bos of op het dak liggen. Daarom wordt het oplaten van ballonnen ontmoedigd. In de gemeente Halderberge hebben ze daar wel oren naar. Voor het gemeentehuis in Oudenbosch gingen vrijdag geen ballonnen de lucht in maar luchtbellen van zeepsop.