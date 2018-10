Oudenbosch aan Zee te zien in Kunsthal

‘Oudenbosch aan Zee’, dat is de prikkelende titel van de nieuwe tentoonstelling. ,,We hebben de kustlijn van ons land naar Oudenbosch verplaatst‘’, zegt Monique Jasperse van de Kunsthal. Vijf kunstenaars zijn gevraagd de grens tussen zee en land, het spel van eb en vloed, duinen en dijken in woord en beeld tot uiting te brengen. Het zijn Lilyth de Jonge, nota bene woonachtig in Dishoek aan de voet van de duien. Provincie- en naamgenoot Ko de Jonge laat eveneens zijn werken zien. Beeldhouwer Merlyn Paridaen laat zijn beelden uit gerecylced materiaal zien. Exponent va mail art is Sjoerd Paridaen. Vanuit postkaarten, brieven, foto's, krantenipsels en gevoden voorwerpen maakt hij nieuwe gehelen. Tenslotte is er poëzie te zien van André van der Veeke uit Terneuzen.