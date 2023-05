Oude school Hoogstraat wordt gesloopt, maar mega-Jumbo komt er niet

Brokkenpi­loot Pinneke Busch geëerd met expositie: ‘Een mooier levensver­haal kan je niet bedenken’

ROOSENDAAL - Het levensverhaal van Pinneke Busch (1870-1915) leest als een spannend boek. Eerst is hij spion, dan vliegtuigpionier en later verdwijnt hij op mysterieuze wijze. ,,Het is een verhaal waar elke biograaf van smult.”