Oude pastorie achter de kerk komt eindelijk in de verkoop

Gemeente Roosendaal heeft in 2021 geld voor openbare toiletten, veiligheid en openbaar groen

2 oktober ROOSENDAAL - Inwoners van de gemeente Roosendaal, die moeite hebben met het ophouden van behoeften, kunnen gerust zijn. De gemeente investeert in 2021 en 2022 in totaal 1 ton in openbare toiletten. Waar ze komen is nog niet bekend.