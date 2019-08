Oude milieustraat gaat nu zelf naar de stort

Het is eigenlijk best een raar zicht. In dezelfde straat waar tot vorige week vrijwel dagelijks ellenlange files stonden met auto's en aanhangers die ladingen afval kwamen brengen om hun overgebleven tikken op te maken, is het nu bijzonder rustig. De enige bedrijvigheid op het terrein is dat van enkele medewerkers die met zwaar materiaal alvast een begin hebben gemaakt met de afbraak van de milieustraat.

Verkocht

Saver-directeur Pascal de Klerk verwacht dat terrein snel op te kunnen leveren: ,,We denken binnen twee maanden, maar hoe dan ook uiterlijk op 1 oktober.’’ Dit weer tot groot plezier van Borchwerf II CV, dat heeft die grond een maand of wat geleden verkocht aan een bedrijf dat er naar alle waarschijnlijkheid een groot distributiecentrum wil bouwen. Welke partij dat is, kan een woordvoerster van Borchwerf II CV niet zeggen.

Nodig