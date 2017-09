Oud-Tourdirecteur Jean-Marie Leblanc onthult een tegel voor Ab Geldermans: ‘Hij was een inspiratie voor me’

RUCPHEN - In het kader van de jaarlijkse Yellow Jersey Classic was oud-Tourbaas Jean-Marie Leblanc zaterdag naar Rucphen gekomen om daar aanwezig te zijn bij de onthulling van twee nieuwe tegels voor evenzovele Nederlandse renners, die ooit de gele trui droegen in de Tour de France.

De eer viel dit jaar te beurt aan Joop Zoetemelk (goed voor 16 gele truien) en Ab Geldermans (2x geel). Leblanc zei vooral voor Geldermans naar Rucphen te zijn gekomen. ,,Albertus was een inspiratie voor me. Vooral door hoe mooi hij op de fiets zat”, zei de 73-jarige Leblanc over de tien jaar oudere Geldermans.

Geldermans was één van de knechten van de ook buiten Frankrijk legendarische wielergrootheid Jacques Anquetil. ,,Voor ons jonge renners waren zij de grote voorbeelden. Zoals ik hoop dat de renners van nu dat zijn voor een volgende generatie.”

In de zes jaar dat Leblanc prof was, reed hij vooral in dienst van Jan Janssen. ,,Met hem hem ik nog het meest contact, maar ik kende hier direct iedereen. Van jong tot oud”, sprak Leblanc tijdens de ontvangst in het gemeentehuis van Rucphen. Daar hadden zich ex-coureurs als Joop Zoetemelk, Kees Haast, Jacques Hanegraaf, Johan van der Velde, Gerben Karstens, Erik Breukink en Jelle Nijdam verzameld voor de jaarlijkse toertocht, die een ode brengt aan de Nederlandse gele-truidragers.

Janssen was er zaterdag niet bij. Wel verklapte Leblanc het ‘geheimpje’ dat hij in de Tour van 1968 zijn Nederlandse vriend ‘een beetje’ had geholpen om de ronde te winnen. De twee waren toen ploeggenoten bij Pelforth, maar dat jaar werd de Ronde verreden voor landenteams. ,,Op het einde had Jan nog maar drie ploeggenoten over. Logisch dan dat ook ik een handje bijstak”, zei Leblanc.