Oud-Tourbaas Jean-Marie Leblanc in Rucphen: 'ik hou mijn mening liever voor me'

RUCPHEN - Oud-Tour-directeur Jean-Marie Leblanc (73) was zaterdagmiddag in Rucphen voor het onthullen van twee gedenkstenen om de voormalige gele-truidragers Joop Zoetemelk te eren. De Fransman zei met plezier mee te werken aan bijeenkomsten die de band van de Tour met het Nederlandse publiek versterken.

De Fransman, die zes jaar prof was, vervolgens journalist bij Le Voix du Nord en daarna tussen 1988 en 2006 directeur van de Tour, heeft bewust geen officiële functies meer in de wielersport. ,,Dit is een andere tijd, een andere generatie wielrenners, andere ploegen, dan moet ik niet meer willen zijn dan een toeschouwer. Alleen voor het clubblad van Franse oud-coureurs schrijf ik af en toe iets.”

Leblanc leidde de Tour (en dus de wielersport) in de roerige jaren dat epo het cyclisme op zijn kop zette. Op dit moment zegt hij, de voormalige journalist toch, geen enkele neiging te hebben om zich te laten horen. ,,Als je er niet meer tussen zit, moet je dat niet doen. Het risico dat je iets zegt, waar je geen weet van hebt, is te groot. Columns of commentaren zijn daarom niet aan mij besteed. (lachend) Ik heb wel mijn handen vol aan het schrijven van ‘voorwoorden’ voor allerlei mensen”, zegt hij.

Ook is hij gevraagd om het hoofdstuk over zijn voorganger Felix Levitan te schrijven in een boek over de geschiedenis van de Tour. ,,Over Levitan is nooit een biografie of zo verschenen. Dat moet wel gebeuren, vind ik.”

De oud-Tourbaas is een echte ‘nordist’, een man van het noorden van Frankrijk dus. Jaren geleden zette hij zich in om de kasseistroken van Parijs-Roubaix te redden. ,,Dat was toen nodig. Inmiddels heb ik geen bemoeienis meer met die restauratiewerken. In de tijd heb ik het initiatief daartoe genomen als directeur van de organisatie van die koers. Ik heb geld beschikbaar gesteld. Anderen zetten dat werk nu voort. Wat ik wel doe, is ieder jaar als toeschouwer gaan kijken. Veertig jaar lang heb ik de Tour, Parijs-Roubaix en andere koersen als renner, journalist of organisator op de voet gevolgd. Nu hoef ik alleen maar toe te kijken. Zo ga ik ieder jaar ook één dag als bezoeker naar de Tour. Gewoon kijken, verder niets.”