Oud-studenten grijpen in groten getale ‘de laatste kans’ voor TMC-reünie in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Het wordt drukker dan ooit op de jaarlijkse reünie van Thomas More College in Oudenbosch. De organisatie van de Laatste Vrijdag Van Maart (LVVM), al ruim dertig jaar de vaste datum van samenkomst, kreeg ruim driehonderd aanmeldingen binnen. ,,Maximaal ontvingen we ooit 170 oud-studenten en docenten van de school‘’, zegt San Fu Maltha van LVVM, ,,Nu zitten we aan het dubbele.‘’

De grote belangstelling heeft alles te maken met het feit dat de reünie voor het eerst in het schoolgebouw zelf wordt gehouden. Thomas More College werd in 1996 opgeheven en ging op in het Markland College. De komende jaren vindt een grote verbouwing plaats, reden voor de LVVM-commissie om de samenkomst op school te vieren. ,,Als een soort laatste kans zeg maar. Toen we het zo aankondigden, stroomden de aanmeldingen langs alle kanten binnen.‘’

Pas op de plaats

Zodanig dat de organisatie even pas op de plaats maakt met nieuwe aanmeldingen. Maltha heeft op 1 maart een gesprek met directeur Michiel Maas van het Markland College. ,,We maken uitsluitend gebruik van de centrale hal. Samen met de schoolleiding bekijken we dan de maximale capaciteit. Voor de goede orde: het gaat om voormalige studenten en docenten van het Thomas More, de Markland-periode is aan anderen.‘’

Volgens Michiel Maas is de toevoeging ‘laatste kans’ ietwat overdreven. ,,Er gaat nog wel even overheen voordat de gebouwen van het oorspronkelijke Thomas More College gesloopt gaan worden.”