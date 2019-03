Oud-schoolhoofd Jan Jongenelen overleden

Vanaf de Pedagogische Academie kon hij meteen aan de slag in zijn geboortedorp. In 1963 werd Jongenelen aangesteld als schoolhoofd van de Gastelse Sint Joannesschool, tot aan de Mammoetwet de ‘jongensschool’.

Nachtrust

Toen Joannes gemengde klassen kreeg, paste het schoolhoofd zich snel aan. De eerste juffen kwamen, maar eerst alleen voor de onderbouw. Voor de schoolkampen in de Rucphense bossen offerde hij zijn nachtrust op om maar te zorgen dat de jongens niet op de slaapzaal van de meisjes belandden. Kort voor de Joannes een nieuw schoolgebouw betrok, zwaaide hij in 1986 af als directeur.

Drie periodes was Jongenelen raadslid voor de Werkgroep Oud Gastel/Stampersgat zonder zich met schoolkwesties te bemoeien. Hij was vrijwilliger bij onder meer De Zonnebloem. Voor die verdiensten werd hij koninklijk onderscheiden.

Oud-leerlingen

Toen zijn gezondheid afnam, haalde jongste zoon Roel hem over in Liempde te komen wonen. Daar is hij zondagnacht overleden. De uitvaart is zaterdag in 't Veerhuis in Oud Gastel om 13.00 uur. Zijn drie zonen nodigen oud-leerlingen uit daarbij aanwezig te zijn.