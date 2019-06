Oud-Roosendalers Kiki en Joost winnen Hermans Pop-Up Restaurant

ROOSENDAAL - Na een bloedstollende finale zijn oud-Roosendalers Kiki Bosman (24) en Joost van den Branden (35) de winnaars geworden van het RTL4-programma Hermans Pop-Up Restaurant. Na een wekenlange strijd in verschillende landen rond de Middellandse Zee hebben zij de sleutel ontvangen van het nieuwe restaurant van Herman den Bijker in de voormalige citrusveiling in de Rotterdamse Merwehaven. Dat gaat het stel de komende maanden samen runnen, met Kiki als maître en Joost als kok.

Kiki is blij en opgelucht dat ze nu eindelijk met het nieuws naar buiten mogen komen. ,,De finale is op 3 en 4 juni opgenomen, al die tijd moesten we onze mond houden. Maar aan de andere kant gaf dat ons ook wel wat lucht om zaken te regelen.’' Donderdag hebben ze een afspraak met Herman den Bijker om alles af te stemmen, Kiki verwacht dat het restaurant begin juli de deuren opent.

Het koppel woont al een paar jaar in Amsterdam, maar leerde elkaar kennen in de Roosendaalse horeca. Samen werkten ze bij Il Fornaretto, Kiki heeft onder meer ook gewerkt bij Moeder Overste. Eten is een gedeelde passie: ,,Elke ochtend bepalen we als eerst de eetagenda voor die dag. Joost is er als chefkok natuurlijk altijd mee bezig en voor mijn online platform Girls Who Magazine, voor ambitieuze levensgenieters, word ik ook vaak in restaurants uitgenodigd.’'

Goede vrienden

Met medefinalisten Inge en Nina zijn ze inmiddels goede vrienden geworden. ,,De dag voor de finale hebben we met zijn vieren nog een foodfestival in Amsterdam bezocht.’' De finale zelf was zenuwslopend, vertelt Kiki. ,,Toen we in het restaurant kwamen, stond alles door elkaar. Daar moesten we een restaurant van zien te maken en tussendoor kwamen er ook allerlei verrassingsopdrachten. Wat je in de uitzending niet ziet: we moesten op de avond zelf ook nog de dranken selecteren, bij een wijnproeverij. We liepen op een gegeven moment flink achter op schema, maar besloten: nu moeten we de rust bewaren. Als de gasten maar een leuke avond hebben. En dat is gelukt.’'