Oud-RBC-speler Piet Bruijninckx (91) overleden

'De Man van Staal', zoals hij in zijn topjaren genoemd werd, speelde 21 jaar in het eerste elftal en vormde samen met Kees Cools en Kees Vermunt ‘The Big Three’: de drie toppers van de Roosendaalse voetbalclub in de jaren '50 en '60. Hij is ook een poos jeugdtrainer van RBC en later VV Roosendaal geweest.