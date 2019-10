Oud-leerkracht schrijft kinderboeken en musicals: 'Mijn hoofd zit nog vol verhalen'

InterviewOud-leerkracht Hans van Oosterbosch schreef de musical 'De Ring van Ontvries', die dit weekend in De Kring werd opgevoerd. De musical is gebaseerd op zijn eerste kinderboek 'Op de Vlucht', dat deze week wordt gepubliceerd.

Waarom bent u musicals gaan schrijven?

,,Toen ik op de basisschool als leerkracht startte, werd op de meeste scholen niet veel ondernomen buiten het reguliere lesprogramma. Met een collega besloot ik daarom een musical in elkaar te draaien, waar alle leerlingen van de bovenbouw zich voor mochten inschrijven. We vonden dat kinderen, door hun expressieve kant te ontwikkelen, zich beter leren bewegen en uiten. Kinderen die minder communicatief zijn, bloeien op als ze in de huid van een ander kruipen.

Aanvankelijk bewerkte ik verhalen uit bestaande boeken. Al spoedig besloot ik zelf musicals te bedenken, die aansloten bij de school. Ik ben van meet af aan zelf gaan regisseren; iets wat ik door opbouwende ervaring steeds beter onder de knie kreeg.

Toen leerkrachten van de Vondelschool vanwege het 25-jarige bestaan zelf een musical wilden instuderen voor hun leerlingen, werd ik gevraagd deze te regisseren. Omdat de musical succesvol was, wilden de leerkrachten ermee doorgaan. Ik besloot daarom in 1993 met mensen uit de onderwijswereld tot oprichting van toneelgroep Graag Gedaan. Samen met collega Jack Musters bewerkte ik de eerste keer een bestaande musical. Het jaar erop gingen we de uitdaging aan een unieke Graag Gedaan-musical te bedenken.''

De Graag Gedaan-musicals schreef u altijd samen met Jack Musters?

,,Ja. Tot zijn overlijden hebben we steeds samengewerkt. We vonden een klankbord bij elkaar. We corrigeerden elkaar en vulden elkaar aan. De Ring van Ontvries is mijn eerste alleen geschreven Graag Gedaan-musical. Het was erg spannend om het schrijven alleen te doen. Het verhaal werd gelukkig meteen goed door de toneelgroep ontvangen.''

Hebt u zelf ook toneel gespeeld?

,,Weinig, meer geregisseerd. Op de Pabo leerde ik toneelspelen in een toneelclubje waarvoor een speciale dramadocent werd ingehuurd. Als leerkracht is het belangrijk dat je kunt acteren en gevoel voor drama ontwikkelt. Je moet met je leerlingen een spel kunnen spelen.''

U hebt al heel wat plots voor verhalen en musicals bedacht. Heeft u zoveel fantasie?

,,Ik heb als kind boeken verslonden. Mijn hele leven heb ik al iets met verhalen. Ik heb bovendien inderdaad veel fantasie.''

Hebben uw verhalen altijd een didactisch tintje?

,,Ergens wel. Zeker een moraal. Ik werk momenteel met mijn dochter aan een prentenboek. Als orthopedagoog wil zij het feit aan de kaak stellen dat kinderen tegenwoordig altijd iets moeten, erg gepusht worden.

Dit verhaal gaat over een jongetje dat niet met zijn aapje kan spelen omdat hij geen tijd heeft. Stiekem neemt hij het aapje overal mee naartoe. Als ouders dit voorlezen, leren ze hier hopelijk iets van, terwijl het toch een leuk kinderverhaal is.''

Is dit ook de reden dat uw musicals steeds aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek?

,,Min of meer wel. De musicals werden de laatste jaren in samenwerking met Cultuur Compaan ook als schoolvoorstelling opgevoerd. De musicals worden op de basisscholen middels een lesbrief voorbereid. Nu Cultuur Compaan niet meer bestaat, moeten we nog bekijken of we volgend jaar een vervolg kunnen geven aan de schoolvoorstellingen.''

Waarom hebt u nu uw eerste kinderboek geschreven?

,,Jack en ik zeiden dikwijls tegen elkaar dat we de verhalen eigenlijk in een boek moesten uitbrengen. Het kwam er echter niet van. Nu ik als gepensioneerde wat meer gelegenheid heb, achtte ik de tijd rijp. Een musical heeft het voordeel dat je alles kunt visualiseren. Een boek is veel uitgebreider. Je kunt situaties en karakters veel beter en breder uitdiepen.''

Waar gaat 'Op de Vlucht' over?

,,Een prinses die vlucht voor een boze tovenaar die haar rijk heeft bevroren. Tijdens haar vlucht ontmoet ze vreemde figuren die haar helpen de Ring van Ontvries te vinden om de tovenaar te verslaan. Een spannend boek voor kinderen vanaf 9 jaar.''

Blijft het bij dit kinderboek?

,,Hopelijk niet. Mijn hoofd zit nog vol verhalen. Ik heb altijd willen schrijven. Vroeger schreef ik gedichten en verhalen voor mezelf. Nu probeer ik anderen te bereiken. Ik schreef dit jaar ook een filmscript, in het kader van het 50-jarig bestaan van de Jeroen Boschschool. Nu wil ik eerst een biografie over mijn vader schrijven en me op het prentenboek richten. Daarna zien we verder.''

U besteedt heel wat uurtjes aan het schrijven. Komt u niet in het geding met uw privéleven?

,,Ik probeer een evenwicht te vinden. Soms zou ik me een weekje willen opsluiten in een vakantiehuisje om me goed te concentreren.'' Lachend: ,,Maar of mijn vrouw daar zo blij mee zou zijn?''