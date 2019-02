Oud Gastelse triatlonorganisatie slaat vleugels uit met Drielandencup

,,Alledrie organiseerden we een 1/3e triathlon‘’, zegt voorzitter Corné Kriesels van 't Veerke, ,,In eigen land zijn we ook alledrie uniek met deze afstand. Meestal zijn het kwart of halve triathlons. Door samen te werken hopen we meer internationale uitstraling te krijgen. Gezien de voorinschrijvingen werkt dat goed. We hebben nu vijftig triatleten, die alle wedstrijden afleggen en daarmee feitelijk een hele triathlon doen. Daar zitten ook nationale kampioenen tussen.‘’

De race in Bonn is in het Pinksterweekeinde op 9 juni. Oud Gastel volgt met de 35e editie op zaterdag 22 juni en de finale is op 15 juli in Aarschot. Kriesels: ,,Steeds drie weken ertussen. Dat is voor duursporters goed te doen.‘’ Naast de prijzenschema's van elke afzonderlijke wedstrijd zijn er extra bonussen voor de totaalwinnaars. De organisaties kijken ook naar andere vormen van samenwerking in bijvoorbeeld sponsoring, uitwisseling van materialen en media-aandacht. Zo is de wedstrijd van Bonn op de Duitse zenders te zien.