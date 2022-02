Oud Gastels bankgebouw, meisjesinternaat en broederhuis krijgt weer bewoners

OUD GASTEL - Een kwart eeuw geleden werd de Kerkstraat in Oud Gastel ook wel de ‘Verpauperingsstraat’ genoemd. Het zusterklooster, het Rovo-theater en het broederhuis; door leegstand trad de verloedering in.

Inmiddels krijgt de straat weer meer flair. De Rovohof is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking geworden. De plannen voor woningbouw rond de kerk zijn vlot getrokken. De doktersvilla is verkocht en fraai opgeknapt. Mogelijk gebeurt dat ook met het monumentale hekwerk om de voormalige dokterspraktijk.

En nu is ook het naastgelegen broederhuis op Kerkstraat 67a van de hand gedaan. Het Fijnaarts echtpaar Mèna Antunes en Theo Rockx gaan de woning verbouwen tot drie appartementen. Antunes: ,,Aan de straatkant laten we het gebouw zoveel mogelijk in de stijl waarin het gebouwd is. De aanbouw aan de achterzijde wordt wel gesloopt, dat verkeert in zo'n slechte staat dat slopen de enige optie is.’’

Triest

Mèna Antunes heeft een schoonmaakbedrijf en uitzendbureau voor met name Portugese werknemers. ,,Dat we tegen dit pand aanliepen komt door Theo, een geboren Gastelaar. Hij kende de laatste eigenaar Ad Wagemakers en vond het altijd zonde dat het pand er zo triest bij stond. De deal was snel gemaakt, we kochten het gebouw in 2019 alleen duurde het vanwege corona even vooraleer de gemeente onze plannen in behandeling nam.’’

Sinds vorige week zijn burgemeester en wethouders in principe bereid medewerking te verlenen aan het initiatief. ,,We moesten in voldoende parkeerruimte voorzien voor de toekomstige bewoners, onze doelgroep zijn vijftigplussers.’’ Inmiddels is die opgave ingevuld met parkeergelegenheid aan de achterzijde van het pand, de toegangsweg naar de speeltuin. De appartementen - drie bouwlagen - zijn 125 vierkante meter groot.

Meisjesinternaat

Het in 1969 door aannemer Van Ginneken gebouwde pand heeft een bijzondere geschiedenis. Aanvankelijk was het de Boerenleenbank voor het dorp. Antunes: ,,De kluis staat er nog in.’’ Daarna werd het meisjesinternaat. Kinderen van schippers en kermisexploitanten hadden in Oud Gastel een een eigen schippersschool. Tenslotte werd het de woning van de laatst overgebleven broeders van Scheppers. In 1998 trok broeder Servaes als laatste de deur dicht en keerde terug naar het zusterhuis in België. Sindsdien staat het leeg.