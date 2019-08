Oud Gastel opgeschrikt door geluid van kogelschoten

Blauwe Sluis bij Steenber­gen: visser gooit zeven hengels uit

5 augustus KRUISLAND/STEENBERGEN - Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat vaker met boa's controleren bij de Blauwe Sluis tussen Kruisland en Steenbergen. In de nacht van zondag op maandag zijn daar twee vissers betrapt die in overtreding waren. Een van hen had zelfs zeven hengels meegenomen, waar twee tot drie het maximum is.