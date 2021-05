Oud Gastel ook dit jaar zonder triathlon, behalve één atleet

Niet alleen vindt de organisatie het te risicovol om - ook als de regering al wat versoepelt - een hoop mensen op de been te brengen. Ook zou het evenement met alle nodige aanpassingen te veel zijn identiteit verliezen. ,,Het kan gewoon niet”, zegt voorzitter Paul Romme van ‘t Veerke. ,,Niet met de sfeer die we normaal hebben.”

Want ja, de eredivisie gaat door zonder publiek, wielerklassiekers worden gewoon verreden, maar de Gastelse triathlonweek draait nou juist om zoveel méér dan de sporters alleen, zegt Romme. ,,Je kunt met wat passen en meten een sportwedstrijd ergens op een industrieterrein organiseren, maar wij zitten midden in het dorp, hebben alleen al 250 vrijwilligers en veel publiek”, legt hij uit. ,,Als we dat er allemaal af halen, krijg je zo'n slap surrogaat van wat het moet zijn; daar halen we als organisatie zelf ook geen energie uit.”

Volgens Romme wordt nog wel bekeken of op een andere manier invulling kan worden gegeven aan de driedaagse, het recreatieve deel van de triathlonweek. ,,Het is een beetje afwachten wat er tegen die tijd kan, maar we zouden bijvoorbeeld routes kunnen uitzetten die iedereen op eigen gelegenheid kan lopen of fietsen. Dan doen we tenminste nog íets, want het is al triest genoeg.”

‘Solotriathlon’

Overigens blijft Oud Gastel sowieso niet helemaal triathlonloos. Roosendaler Erik-Simon Strijk, semi-prof en meervoudig Nederlands kampioen, gaat 26 juni in zijn eentje een ‘solotriathlon’ over het parcours doen. ,,Ik zal vooral bij het fietsen iets meer moeten uitkijken met het verkeer”, vertelt hij. ,,Ik vind het wel een mooie uitdaging. En het is een leuke vorm van training voor als er hopelijk weer wat echte wedstrijden zijn, want momenteel kan er helemaal niks.”

Strijk doet al sinds de junioren mee bij de triathlon in zijn eigen regio. ,,En ik heb ook twee jaar in Gastel gewoond. Ik heb dus wel een speciale band met deze wedstrijd.” De organisatie steunt zijn initiatief, zegt Romme. ,,Leuk dat er op die manier toch iets gebeurt op die dag. De enige vraag aan ons als organisatie was of we een vlaggetje aan de kant van de Vliet willen zetten, zodat hij weet waar hij kan keren. Nou, dat willen we wel.”