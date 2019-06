Oud Gastel krijgt een eigen Samenstichting

OUD GASTEL - Halderberge beschikt binnenkort over een derde Samenstichting. In navolging van Stampersgat en Hoeven krijgt Oud Gastel ook een eigen overlegorgaan, waarin de belangen van het dorp behartigd worden.

Tijdens het bezoek van burgemeester en wethouders vorige week aan 't Veerhuis in Oud Gastel kwamen de plannen voor het eerst ter tafel. Initiatiefnemer Karel Bartelen speelt al jaren met de gedachte om ook zijn dorp een Samenstichting te bezorgen. Anders dan in Stampersgat en Hoeven, waar gemopper onder de bevolking tot de oprichting leidde, zocht Bartelen geen directe aanleiding. ,,Ik wilde in een goede tijd beginnen. We hebben vorige week kunnen horen dat veel Gastelaren trots zijn op hun dorp, dat er veel gebeurt en dat de knelpunten oplosbaar zijn. In die luwte willen we met een Samenstichting beginnen.‘’

Geen dubbelrol

Bartelen is hier en daar gaan polsen en heeft inmiddels vijf mensen om zich heen verzameld. Johan Wagenmakers, Harry de Jong, Alwie van Hooijdonk, Annette Akkermans en Corina Postmus hebben ja gezegd tegen een rol in de dorpsorganisatie. ,,Ja, daar zijn mensen bij die wel eens verkiesbaar waren, maar geen van allen hebben politieke ambities. Zo'n dubbelrol moet je niet willen.‘’

Jongeren

Bartelen hoopt de komende maanden nog vier mensen bij te vinden. ,,Uit allerlei geledingen en het liefst ook een paar jongeren. Zestigplussers, zoals ik, hebben misschien wel meer tijd. Maar we streven toch daar een goede doorsnee van de Gastelse bevolking. Laat ze zich gerust spontaan melden. We houden binnenkort nog een voorbereidende bijeenkomst, daarna willen we nog een sessie met het gemeentebestuur om vervolgens in september echt uit de startblokken te komen.‘’

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder juicht de oprichting toe. ,,Het is altijd goed dat over zaken die een dorp aangaan door burgers wordt meegedacht. De formule staat in Stampersgat al jaren, in Hoeven gaat het voortreffelijk. Dan kan het in zo'n actief dorp als Oud Gastel niet minder worden.‘’ Als het aan de burgemeester ligt, komen daar in de toekomst ook Bosschenhoofd en Oudenbosch nog bij al vindt ze ook dat het spontaan moet gebeuren, zonder inmenging van de gemeente of politiek.