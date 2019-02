Oud Gastel is helemaal in de ban van kwissen

OUD GASTEL - Als ergens dit jaar de hersens kraken, is het wel in Oud Gastel. De ene na de andere vereniging test dorpsgenoten of quiz-liefhebbers op een spervuur aan vragen. Komende zaterdag is het de beurt aan de pop- en sportquiz van 't Veerke. Daar blijft het niet bij.

Een lange traditie heeft de voetbalquiz van zaalvoetbalclub Kanja. Deelnemers worden geacht de opstelling van het Nederlands elftal uit 1958 te kennen. Vooral mannen zitten dan aan tafeltjes bijeen in 't Hart van Gastel. Bij 't Veerke is de verdeling man/vrouw meer in balans. De vragen zijn dan ook breder qua sport en er komt popmuziek bij. Vanaf 20.00 uur krijgt een recordaantal van 38 teams in totaal 120 beeld- en geluidsvragen voorgeschoteld. Het Markland College won vijf van de zes voorgaande keren. Ook deze quiz is in 't Hart van Gastel.

Goed doel

Dan volgt op 12 april in sporthal 't Veerhuis de groots opgezette Lions Quiz, waar teams uit heel West-Brabant aan meedoen. Dat zijn niet enkel verenigingen, ook het bedrijfsleven en de politiek laat zich niet onbetuigd. De vragen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. De opbrengst komt ten goede aan een door de serviceclub gekozen goed doel. Veel kleiner van opzet was vorige week De Vuurtoren-quiz in Toine's Pub, maar ook daar was veel belangstelling voor.

Animo