Oud Gastel en Oudenbosch krijgen losloopgebieden voor honden

In Oud Gastel is een, inmiddels afgebakend, gebied gevonden aan de noordoostkant van de vijver in de wijk Blankershove. ,,Daar kunnen de honden inmiddels onaangelijnd lopen‘’, zegt Mollen. Oudenbossche viervoeters kunnen weldra terecht aan het West Vaardeke. De losloopgebieden hebben een lange voorgeschiedenis. Mollen: ,,Drie van mijn voorgangers hebben zich hier al over gebogen. De omgeving moet er zich immers ook in kunnen vinden.‘’

Samenstichtingen

Het is in dunbevolkte gebied waar de losloopplekjes het best tot hun recht komen. Met de Samenstichtingen uit Stampersgat en Hoeven is Mollen in gesprek voor terreintjes in deze kernen. ,,Waarschijnlijk hebben we daar in augustus duidelijkheid over.‘’ Ook voor Bosschenhoofd wordt een stek gezocht.