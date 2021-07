Oud en nieuw op festival Brand Parkies in Vrouwenhofpark

ROOSENDAAL - Bij nog niet alle data van het festival Brand Parkies staat al een band ingevuld. Maar de line up eerste drie avonden in het Vrouwenhofpark in Roosendaal is bekend. Vertrouwde gezichten en nieuwkomers wisselen elkaar af.

Het publiek moet een negatief testresultaat of een bewijs van vaccinatie kunnen laten zien.

Op woensdag 14 juli trapt de band Handsome Poets af in het park. Na vele jaargangen Parkies mag dit wel de huisband van het festival worden genoemd. Net als alle andere avonden gaat de muziek om 19.00 uur van acquit.

Friday

Een week later is het de beurt aan Friday. Een zes koppen tellende band rond het duo Koen Brouwer en Quinten Huigen. Zij kwamen elkaar voor het eerst in 2010 tegen op het Amsterdams conservatorium. Pas tien jaar later formeerden ze Friday. De band staat in het teken van muziek, vrijheid, maar bovenal van hun vriendschap.

Volledig scherm Vorig jaar werkte Palm Parkies met bubbels (cirkels in het gras) waar de mensen niet uit mochten. © Pix4Profs/Marina Popova

Op 28 juli staat de band Cookies and Cream in het Vrouwenhofpark. Speelde eerder op Rock Werchter en Tomorrowland. Deze zes Belgen brachten vorig jaar hun eerste single uit: Chillen in ons ondergoed. Het is nog niet bekend welke acts optreden tijdens de festivals op 4, 11 en 18 augustus. Brand Parkies was voorheen bekend als Palm Parkies en vindt dit jaar plaats in Breda, Dordrecht en Roosendaal.

Speciaalbieren

Via de website parkies.nl moeten vooraf kaarten worden gereserveerd. Publiek kan kiezen voor een picknickplek (3,75 euro) of voor een plaats op het terras (7,50 euro). Daarnaast kan voor 25 euro een ticket voor de Proefparade worden besteld. Zo'n kaartje geeft recht op een zitplaats en op het proeven van vijf speciaalbieren.

Het terrein is opgedeeld in zones en elke zone krijgt een eigen ingang toegewezen. Hapjes en drankjes bestellen gaat via de app Mobile Order. Daarop kunnen bezoekers de menukaart raadplegen en een bestelling plaatsen. Als de bestelling op het buffet klaar staat, volgt een sms'je.