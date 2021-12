Oud- en Nieuw Gastel wilde liever bij Roosendaal horen dan bij Oudenbosch: ‘Geen Gastelaar die er winkelde’

‘Stel warmtetran­si­tie met vijf jaar uit’: WOS wil dat Halderber­ge geen koploper is

OUDENBOSCH - Halderberge hoeft geen koploper te zijn in de warmtetransitie, maar de kop moet ook niet in het zand gestoken worden. Dat was de insteek van het pleidooi dat WOS-raadslid Will Meurer afstak in de gemeenteraad van Halderberge.

