Oud en jong beweegt dankzij de Fitroute in Oud Gastel

John Elst mag nog steeds niet bouwen op oude Nispense grenspost: ‘Voel me een vis op het droge’

11 november NISPEN - Hij is maanden verder en nog geen steek opgeschoten. Ondernemer John Elst wacht nog steeds op toestemming om eindelijk zijn doorvoerhal te mogen bouwen op de voormalige grenspost in Nispen: ,,Iedereen is voor, maar niemand lijkt me te willen helpen. Ik voel me een vis op het droge, ontzettend frustrerend.’’