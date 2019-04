Oud-burgemeester Jan Berkhout (88) overleden

OUD GASTEL/MIERLO - Twintig jaar geleden las Jan Berkhout in deze krant zijn eigen necrologie. De toenmalige burgemeester van Mierlo accepteerde de pijnlijke vergissing met een knipoog. Niet hij, maar naamgenoot en eveneens burgemeester Piet Berkhout was plotsklaps overleden. De dag erna belde hij persoonlijk de hoofdredactie: ,,U spreekt met Berkhout. Ik bel uit het hiernamaals.‘’

Dinsdag overleed Jan Berkhout echt. Hij was van 1978 tot 1986 burgemeester van de toenmalige gemeente Oud- en Nieuw Gastel. Daarna nog negen jaar van Mierlo, waar hij ook ereburger werd. Tenslotte werd hij waarnemer in Luyskgestel. In de drie Brabantse gemeenten zagen ze Berkhout allemaal als ‘de eerste zakelijke burgemeester’. Zijn bestuurscarrière begon hij pas op zijn vijftigste.

In zijn Gastelse tijd was Frans van Merriënboer loco-burgemeester. Hij herinnert zich hoe Berkhout het bed kwam opschudden in West-Brabant. ,,Hij kwam uit het bedrijfsleven en wist van aanpakken. Hij legde lijntjes met Den Bosch en Den Haag, daar kwamen we voorheen nooit. De rondweg om Oud Gastel, het openbaar onderwijs en de juiste woningbouw. Hij durfde er geld aan uit te geven, het bleef niet bij plannen maken. Wel volgens de regels, want zijn voorganger zag veel door de vingers. Hij noemde Gastel bij zijn komst een artikel-5 gemeente.‘’

Geen burgervader

Een burgervader zou Berkhout nooit worden. De geboren Alkmaarder droeg met carnaval de sleutel over en liet het feestgedruis verder aan zich voorbij gaan. ,,Maar voor de bevrijdingsfeesten trok hij de portemonnee open en hij onderhield goede banden met de Koreaanse zusterstad Hoengsong.‘’ Toen de fanfare hem bij het dauwtrappen uit bed wilde blazen stond Gastelse ereburger al in vol ornaat op het gezelschap te wachten. ,,Hij was op alles voorbereid‘’, lacht Van Merriënboer, die onder vier burgemeesters wethouder was.

Ereburger

In Oud Gastel maakte hij ook de komst van eerst Vietnamese bootvluchtelingen en later Tamils in het schfippersinternaat mee. ,,Een turbulente tijd, waar hij de kleine gemeenschap toch goed doorheen loodste.‘’ Van Merriënboer begreep goed dat Berkhout het na zeven vette jaren hogerop zocht in de grotere gemeente Mierlo. ,,Hij was er aan toe.‘’ In 1995 werd hij bij zijn afscheid ereburger van Mierlo. De ietwat eigenzinnige burgemeester sloot zijn afscheidsrede af met Sinatra's woorden ‘I did it my way’.