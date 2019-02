Oud BN DeStemfotografen met nieuwe expositie ’Verandering’ in Tongerlohuys

Geef uw mening Laat die scholieren toch actievoe­ren!

4 februari Als het aan Onderwijsminister Arie Slob ligt, zitten Nederlandse scholieren donderdag gewoon keurig in de schoolbanken. Hij vindt dat leerplicht vóór het recht op actievoeren gaat. Een groep scholieren van de Haagse Daltonschool heeft voor donderdag een klimaatmars georganiseerd. Het doel van het protest is, net als de klimaatmarsen in België, om de politiek te bewegen tot actie. De scholieren zijn teleurgesteld in het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord.